Ваучери, працевлаштування та відкриття ФОП: що служба зайнятості може запропонувати ВПО

Напочатку весни цього року змінився порядок призначення соціальної допомоги людям зі статусом внутрішньо переселеної особи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу зайнятості.
Відповідно до змін, після призначення допомоги працездатні члени родини мають обрати один зі способів сприяння своїй зайнятості:
У центрі зайнятості громадяни, які є зареєстрованими безробітними, мають можливість:
Пропонується дві програми, якими можуть скористатись ВПО:
Крім того, перебуваючи на обліку в центрі зайнятості під час воєнного стану, протягом 90 днів громадяни мають змогу отримувати допомогу по безробіттю.
Ми повідомляли, що в Україні з 1 квітня 2024 відбудеться низка важливих змін. РБК-Україна в матеріалі зібрало головні зміни квітня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.