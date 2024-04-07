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Ваучери, працевлаштування та відкриття ФОП: що служба зайнятості може запропонувати ВПО

Фото: ВПО можуть отримати допомогу від служби зайнятості (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Напочатку весни цього року змінився порядок призначення соціальної допомоги людям зі статусом внутрішньо переселеної особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу зайнятості.

Відповідно до змін, після призначення допомоги працездатні члени родини мають обрати один зі способів сприяння своїй зайнятості:

  • працевлаштуватись;
  • зареєструватись як ФОП;
  • подати заявку на участь у грантовій програмі з метою отримання коштів на створення або розвиток власного бізнесу;
  • подати заявку на отримання ваучера на навчання;
  • стати на облік у центрі зайнятості.

У центрі зайнятості громадяни, які є зареєстрованими безробітними, мають можливість:

  • пройти безоплатне професійне навчання. Зокрема, отримати ваучер на навчання - документ, що дає змогу безоплатно підвищити кваліфікацію або отримати нову професію за переліком зі 124 професій і спеціальностей;
  • отримати грант на створення або розвиток бізнесу.

Пропонується дві програми, якими можуть скористатись ВПО:

  • “Власна справа” - розмір мікрогрантів становить від 50 до 250 тисяч гривень;
  • Грант для ветеранів - передбачає три варіанти надання грантів на суми, які не можуть перевищувати 250 тисяч гривень, 500 тисяч гривень та 1 млн гривень відповідно.

Крім того, перебуваючи на обліку в центрі зайнятості під час воєнного стану, протягом 90 днів громадяни мають змогу отримувати допомогу по безробіттю.

 

Ми повідомляли, що в Україні з 1 квітня 2024 відбудеться низка важливих змін. РБК-Україна в матеріалі зібрало головні зміни квітня.

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