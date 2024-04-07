Ваучеры, трудоустройство и открытие ФЛП: что служба занятости может предложить ВПЛ

Согласно изменениям, после назначения помощи трудоспособные члены семьи должны выбрать один из способов содействия своей занятости:
трудоустроиться;
зарегистрироваться как ФЛП;
подать заявку на участие в грантовой программе с целью получения средств на создание или развитие собственного бизнеса;
подать заявку на получение ваучера на обучение;
встать на учет в центре занятости.
В центре занятости граждане, зарегистрированные безработными, имеют возможность:
пройти бесплатное профессиональное обучение. В частности, получить ваучер на обучение - документ, позволяющий бесплатно повысить квалификацию или получить новую профессию по перечню из 124 профессий и специальностей;
получить грант на создание или развитие бизнеса.
Предлагается две программы, которыми могут воспользоваться ВПЛ:
"Собственное дело" - размер микрогрантов составляет от 50 до 250 тысяч гривен;
Грант для ветеранов - предусматривает три варианта предоставления грантов на суммы, которые не могут превышать 250 тысяч гривен, 500 тысяч гривен и 1 млн гривен соответственно.
Кроме того, находясь на учете в центре занятости во время военного положения, в течение 90 дней граждане могут получать пособие по безработице.
Мы сообщали, что в Украине с 1 апреля 2024 года произойдет ряд важных изменений. РБК-Украина в материале собрала главные изменения апреля.