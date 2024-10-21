Ваучер на бесплатное обучение получили 20 тыс. украинцев: самые популярные профессии

С начала 2024 года ваучер на обучение за средства государства получили 20 тысяч украинцев. Они смогут освоить новую профессию или специальность, или же повысить свой профессиональный уровень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные единого веб-портала органов исполнительной власти Украины "Урядовий портал".

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Учеба по ваучеру: самые популярные специальности и профессии

По словам первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Юлии Свириденко, сегодня одной из ключевых проблем рынка труда является структурная безработица.

"Один из эффективных способов преодолеть этот вызов - обучение и переквалификация, что позволяет людям получать новые, более востребованные профессии или повышать свою квалификацию", - отметила она.

Следовательно, ваучеры на обучение для получения новой специальности или повышения профессионального уровня позволят украинцам стать более конкурентными на рынке труда.

"В этом году 20 тысяч украинцев воспользовались такой возможностью, а государство профинансировало их обучение на сумму 223 млн грн", - уточнила Свириденко.

Среди наиболее популярных специальностей и профессий, по которым украинцы учатся по ваучерам этого года, такие:

медсестринство (выдано 3 629 ваучеров)

психология (3 144)

повар (1 775)

водитель (1 354)

дошкольное образование (861)

тракторист (603)

медицина (557)

кондитер (447)

Кто может получить ваучер на обучение

Получить ваучер могут отдельные категории граждан, которые при этом:

имеют профессионально-техническое или высшее образование

не зарегистрированы в службе занятости как безработные

не проходили обучение на средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы (на протяжении последних 3-х лет)

Так, претендовать на получение ваучера могут:

люди старше 45 лет (до наступления пенсии по возрасту)

ветераны, участники боевых действий

внутренне перемещенные лица трудоспособного возраста

люди с инвалидностью

люди, получившие ранения в результате военной агрессии, или же прошедшие плен

Как подать заявку на получение ваучера

Для того чтобы получить ваучер на обучение в рамках программы, украинцам необходимо:

выбрать специальность, профессию

выбрать место обучения (список соответствующих учебных заведений можно найти на сайте МОН)

или подать заявку онлайн (на веб-сайте Государственной службы занятости)

или обратиться в любой центр занятости - с заявлением и документами (паспорт, ИНН, трудовая книжка, документы об образовании и т.п.)

После этого нужно подождать сообщения от карьерного советника насчет дальнейших шагов (на указанный электронный адрес и контактный номер телефона).

В течение 90 дней после получения ваучера в центре занятости человек должен заключить договор об учебе с учебным заведением.

Программа предоставления ваучеров

Напомним, ранее мы рассказывали о программе предоставления ваучеров на обучение, которая является составляющей флагманского проекта Министерства экономики Украины "Робота без бар'єрів" (реализуемого на выполнение Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине).

Реализатор госпрограммы поддержки конкурентоспособности граждан Украины на рынке труда путем получения ваучеров на обучение является Государственная служба занятости.

Так, ваучер дает человеку право безвозмездно пройти обучение в учебных заведениях или у работодателя по утвержденному Минэкономики перечню профессий и специальностей (в сферах IТ-технологий, строительства, транспорта, образования, медицины, сельского хозяйства, социального обслуживания и т.п.).

Профессию, учебное заведение в пределах Украины и форму обучения (дневную, заочную или дистанционную) человек выбирает самостоятельно. Обучение осуществляется заведениями профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, предприятиями, учреждениями и организациями, имеющими лицензию на такую образовательную деятельность.

После прохождения учебы гражданин получает диплом об образовании государственного образца.

В 2023 году ваучеры на обучение получили более 18 тысяч украинцев (в общей сложности по программе было профинансировано 252 млн грн). Наибольшее количество ваучеров было выдано по профессиям и специальностям: психология, социальная работа, образование, медицина, строительство и гражданская инженерия, повар, водитель.

На сегодня сумма ваучера не может превышать 30 280 грн. Если стоимость обучения более дорогая, то работодатель или человек доплачивает разницу самостоятельно.

15 октября 2024 стало известно, что в Украине могут расширить программу бесплатного обучения по ваучерам .

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