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У Ватикані вперше показали фото Папи Римського після госпіталізації

Ватикан, Неділя 16 березня 2025 21:26
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У Ватикані вперше показали фото Папи Римського після госпіталізації Фото: Папа Римський Франциск (x.com/VaticanNews)
Автор: Каріна Левицька

На початку лютого Папа Римський Франциск був госпіталізований до лікарні. Сьогодні, 16 березня, вперше від моменту потрапляння в лікарню в мережі з'явились фото понтифіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.

Прес-служба опублікувала фотографію Папи Франциска під час молитви після співслужіння Євхаристії сьогодні вранці. Це перший знімок, що з'явився після госпіталізації Папи Римського 14 лютого.

Нагадаємо, що Папа Римський був госпіталізований у лікарню ще у лютому, оскільки у нього підозрювали бронхіт. Зокрема 9 лютого Папа Римський Франциск скоротив проповідь через проблеми з диханням. Він пояснив це тим, що у нього з'явились проблеми з диханням на фоні нападу бронхіту. Пізніше його госпіталізували.

Після госпіталізації з'ясувалось, що у Папи Римського двостороння пневмонія. Комп'ютерна томографія грудної клітини виявила складну ситуацію, яка потребує подальшої фармакологічної терапії.

1 березня його навіть перевели на штучну вентиляцію легенів, адже стан дихальної системи Папи Франциска "погіршився після ізольованого бронхоспазму".

Однак вже наступного дня прес-служба Ватикану повідомила, що ніч для Папи Римського пройшла спокійно і стан його здоров'я залишається стабільним.

Детальніше про те, що відомо про тодішній стан понтифіка - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що напочатку березня Папа Римський Франциск звернувся до вірян із лікарні. У своєму зверненні він закликав молитися за мир та за "стражденну Україну".

РБК-Україна писало, про те, чи може Папа Римський "зректися престолу" через хворобу. Деталі читайте у матеріалі РБК-Україна.

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