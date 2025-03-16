В Ватикане впервые показали фото Папы Римского после госпитализации

В начале февраля Папа Римский Франциск был госпитализирован в больницу. Сегодня, 16 марта, впервые с момента попадания в больницу в сети появились фото понтифика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News .

Пресс-служба опубликовала фотографию Папы Франциска во время молитвы после сослужения Евхаристии сегодня утром. Это первый снимок, появившийся после госпитализации Папы Римского 14 февраля.

Напомним, что Папа Римский был госпитализирован в больницу еще в феврале, поскольку у него подозревали бронхит. В частности 9 февраля Папа Римский Франциск сократил проповедь из-за проблем с дыханием. Он объяснил это тем, что у него появились проблемы с дыханием на фоне приступа бронхита. Позже его госпитализировали.

После госпитализации выяснилось, что у Папы Римского двусторонняя пневмония. Компьютерная томография грудной клетки выявила сложную ситуацию, которая требует дальнейшей фармакологической терапии.

1 марта его даже перевели на искусственную вентиляцию легких, ведь состояние дыхательной системы Папы Франциска "ухудшилось после изолированного бронхоспазма".

Однако уже на следующий день пресс-служба Ватикана сообщила, что ночь для Папы Римского прошла спокойно и состояние его здоровья остается стабильным.

Подробнее о том, что известно о тогдашнем состоянии понтифика - читайте в материале РБК-Украина.

Заметим, что в начале марта Папа Римский Франциск обратился к верующим из больницы. В своем обращении он призвал молиться за мир и за "страдающую Украину".

РБК-Украина писало, о том, может ли Папа Римский "отречься от престола" из-за болезни. Детали читайте в материале РБК-Украина.

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