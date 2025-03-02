"Війна здається ще абсурднішою". Папа Римський з лікарні закликав молитися за Україну

Папа Римський Франциск звернувся до вірян із лікарні. У своєму зверненні він закликав молитися за мир та за "стражденну Україну".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ватикану .

"Звідси війна здається ще більш абсурдною. Молімося за стражденну Україну, за Палестину, Ізраїль, Ліван, М'янму, Судан, Ківу", - закликав він.

Франциск поділився коротким коментарем євангельського читання та зауважив, що з лікарняного ліжка ще більш гостро відчуває абсурдність війни .

Хвороба Папи Римського

Нагадаємо, що 14 лютого стало відомо, що Папу Римського Франциска госпіталізували до римської лікарні "Джемеллі" через проблеми з диханням, які тривали кілька днів. Спочатку йому ставили діагноз бронхіт, але згодом виявили пневмонію обох легень.

ЗМІ повідомляли, що понтифік є особливо вразливим до інфекцій легень, зокрема пневмонії, яка може бути викликана вірусами. Це пов'язано з тим, що в молодості він переніс плеврит та часткову операцію з видалення легені.

Вчора стало відомо, що у Папи Римського різко погіршився стан здоров'я. Його перевели на штучну вентиляцію легенів.

Однак вже сьогодні прес-служба Ватикану повідомила, що ніч для Папи Римського пройшла спокійно і наразі стан його здоров'я залишається стабільним.

Зауважимо, що раніше ми писали, про те, чи може Папа Римський "зректися престолу" через хворобу. Деталі читайте у матеріалі РБК-Україна.

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