Конклав наближається: усі кардинали прибули до Риму на вибори нового Папи

Ватикан готується до історичного моменту: усі кардинали прибули до Риму для участі в конклаві, який обере нового Папу. Підготовка до виборів триває, а Сикстинська каплиця вже взята під охорону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ватикану .

Обиратимуть нового Папу 133 кардинали, і вони вже знаходяться в Римі. Сьогодні майже всі вони взяли участь у загальному зібранні кардиналів в рамках приготування до обрання нового понтифіка, яке відбулося в залі синодальних засідань у Ватикані.

Обговорення питань віри й майбутнього Папи

Під час зібрання кардинали обговорили риси, яким повинен відзначатися майбутній Папа. Вони очікують пастиря, близького до людей, який буде дбати про сопричастя, згуртовуючи всіх навколо Христа в період, коли світовий порядок перебуває в кризі.

Також кардинали говорили про покликання, про сім’ю та виховання дітей, виклики передавання віри, піклування про створіння, війни та роздробленість у світі й багато інших тем.

Заплановане ще одне зібрання кардиналів у понеділок ввечері та у вівторок вранці.

Підготовка до конклаву

Тим часом завершується підготовка до проведення конклаву. Відбулося жеребкування кімнат у "Домі святої Марти", де житимуть кардинали. Для розселення використають також приміщення розташованого поруч старого однойменного готельного комплексу. Заселення кардиналів розпочнеться у вівторок пополудні.

Вже практично завершено приготування Сикстинської каплиці, де обиратимуть нового Папу. Журналісти не зможуть потрапити до каплиці, яка вже взята під охорону.

Кардинали, якщо бажають, можуть добиратися з місця проживання до каплиці пішки, але за чітко визначеним захищеним маршрутом. Периметр пересування кардиналів буде опечатаний. Кардиналів просять залишати мобільні пристрої в помешканні. Водночас у Сикстинській каплиці зв’язок буде відсутній.

Всі кардинали отримали буклети з офіційними біографіями кардиналів, які опубліковані на сайті Святого Престолу.