У Ватикані підтримали українську "формулу миру"

Державний секретар Святого Престолу П’єтро Паролін у зверненні до учасників третьої зустрічі щодо української "формули миру" на Мальті заявив, що Ватикан підтримує всі заходи задля справедливого і стабільного миру в Україні.

Про це повдіомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News .

Коментуючи попередні зустрічі щодо української "формули миру" в Копенгагені та Джидді Паролін зазначив, що це "похвальні зусилля, які заслуговують на підтримку", оскільки заохочують "не розглядати збройне протистояння як неминучий інструмент для вирішення конфліктів".

Держсекретар запевнив у підтримці у вирішенні гуманітарних питань, таких як продовольча безпека та збереження довкілля, а також готовність продовжувати свої зусилля, спрямовані на полегшення страждань українського народу та повернення полонених і дітей в Україну.

Мирний саміт на Мальті

На Мальті 28 жовтня стартувала третя зустріч щодо української формули миру. Головна мета для України, за словами голови ОП Андрія Єрмака, - заручитися "максимально широкою міжнародною підтримкою" мирного плану президента Володимира Зеленського.

Коментуючи форум на Мальті, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що наразі українську формулу миру підтримують 66 держав, в тому числі, і країни "глобального півдня".

Про результати мирного саміту читайте в матеріалі РБК-Україна.