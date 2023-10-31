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В Ватикане поддержали украинскую "формулу мира"

Ватикан, Вторник 31 октября 2023 06:24
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В Ватикане поддержали украинскую "формулу мира" Фото: Ватикан поддержал формулу мира Украины (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Государственный секретарь Святого Престола Пьетро Паролин в обращении к участникам третьей встречи по поводу украинской "формулы мира" на Мальте заявил, что Ватикан поддерживает все меры ради справедливого и стабильного мира в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

Комментируя предыдущие встречи по украинской "формуле мира" в Копенгагене и Джидди Паролин отметил, что это "похвальные усилия, которые заслуживают поддержки", поскольку поощряют "не рассматривать вооруженное противостояние как неизбежный инструмент для разрешения конфликтов".

Госсекретарь заверил в поддержке решения гуманитарных вопросов, таких как продовольственная безопасность и сохранение окружающей среды, а также готовность продолжать свои усилия, направленные на облегчение страданий украинского народа и возвращение пленных и детей в Украину.

Мирный саммит на Мальте

На Мальте 28 октября стартовала третья встреча по украинской формуле мира. Главная цель для Украины, по словам главы ОП Андрея Ермака, – заручиться "максимально широкой международной поддержкой" мирного плана президента Владимира Зеленского.

Комментируя форум на Мальте, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что в настоящее время украинскую формулу мира поддерживают 66 государств, в том числе и страны "глобального юга".

О результатах мирного саммита читайте в материале РБК-Украина.

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