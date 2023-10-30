З інфополя зникли "мирні ініціативи", які вимагали від України віддати території, - Кулеба

За останні півроку з інфополя зникли численні "мирні" ініціативи від інших країн, в яких передбачувалось, що Україна віддасть Росії частину своїх територій. Натомість, світ схиляється до формули миру, запропонованої Україною.

Про це повдіомляє РБК-Україна з посиланням на голову МЗС України Дмитра Кулебу.

Коментуючи нинішній форум на Мальті, Кулеба зазначив, що наразі українську формулу миру підтримують 66 держав, в тому числі, і країни "глобального півдня".

"Зверніть увагу: за ці ж пів року з інфополя зникли численні «мирні» ініціативи, які пропонували Україні то відмовитися від територій, то щось обміняти, то ще якісь неприйнятні речі", - зазначив Кулеба.

Він зазначив, що наразі в центрі всіх дискусій "справедлива та чесна українська формула", яка повністю відповідає принципам Статуту ООН і ключових резолюцій Генасамблеї.

Мирний саміт на Мальті

На Мальті 28 жовтня стартувала третя зустріч щодо української формули миру. Головна мета для України, за словами голови ОП Андрія Єрмака, - заручитися "максимально широкою міжнародною підтримкою" мирного плану президента Володимира Зеленського.

Дві попередні зустрічі пройшли у Копенгагені та Джідді. Тоді Україні вдалося залучити не лише прямих партнерів та союзників, а й представників Глобального півдня, які займають нейтральну позицію щодо війни.

Зауважимо, що цього разу Китай не бере участі у мирному саміті. За даними ЗМІ, відсутність Пекіна розчарувала українське керівництво.

"Мирні ініціативи" для України

Варто зазначити, що низка країн раніше оголошувала, що хоче виступити посередниками між Україною та Росії та представили свої так звані "мирні плани".

Так, одним з перших "план" розробив Китай, хоча Україна та партнери розкритикували його.

Крім того, "мирні ініціативи" представили Бразилія, Індонезія та країни Африки. Проте більшість з цих планів передбачаються територіальні поступки України, а також замороження конфлікту. Керівництво України неодноразово наголошувало, що на поступки наша країна не піде, а для завершення війни Росія повинна вивести свої війська.

Детальніше про "мирні плани" читайте в матеріалі РБК-Україна.

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