У Ватикані назвали дату конклаву для обрання нового Папи: подробиці від Reuters

Смерть Папи Римського

Нагадаємо, вранці 21 квітня стало відомо, що помер Папа Римський Франциск.

Вже під вечір Ватикан повідомив офіційну причину смерті понтифіка. За їх даними, у Франциска стався інсульт, в результаті якого він впав у кому та помер.

Хто стане наступним Папою Римським

Після прощання з Папою Франциском Католицька церква готуватиметься до виборів нового понтифіка. Серед імовірних кандидатів на престол — українець Микола Бичок, який наразі очолює єпархію УГКЦ у Мельбурні та вважається наймолодшим кардиналом у Ватикані.

Докладніше про претендентів на посаду Папи Римського та що відомо про кардинала Миколу Бичка, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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