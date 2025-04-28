В Ватикане назвали дату конклава для избрания нового Папы: подробности от Reuters

В Ватикане объявили дату конклава для избрания нового Папы. По информации Reuters, начнется уже на следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Кардиналы Римско-католической церкви начнут конклав для избрания нового Папы 7 мая. Об этом сообщил Reuters высокопоставленный источник в Ватикане сегодня.
Решение было принято во время закрытой встречи кардиналов, которая состоялась после похорон Папы Франциска.
Официальное объявление даты ожидается в ближайшее время.
В голосовании примут участие около 135 кардиналов в возрасте до 80 лет из разных стран мира. Они должны избрать нового главу Церкви, которая объединяет более 1,4 миллиарда католиков.
Предыдущие два конклава, состоявшиеся в 2005 и 2013 годах, длились всего два дня.
Напомним, утром 21 апреля стало известно, что умер Папа Римский Франциск.
Уже под вечер Ватикан сообщил официальную причину смерти понтифика. По их данным, у Франциска случился инсульт, в результате которого он впал в кому и умер.
После прощания с Папой Франциском Католическая церковь будет готовиться к выборам нового понтифика. Среди вероятных кандидатов на престол - украинец Николай Бычок, который сейчас возглавляет епархию УГКЦ в Мельбурне и считается самым молодым кардиналом в Ватикане.
Подробнее о претендентах на пост Папы Римского и что известно о кардинале Николае Бычке, можно узнать в материале РБК-Украина.
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