В Ватикане назвали дату конклава для избрания нового Папы: подробности от Reuters

Смерть Папы Римского

Напомним, утром 21 апреля стало известно, что умер Папа Римский Франциск.

Уже под вечер Ватикан сообщил официальную причину смерти понтифика. По их данным, у Франциска случился инсульт, в результате которого он впал в кому и умер.

Кто станет следующим Папой Римским

После прощания с Папой Франциском Католическая церковь будет готовиться к выборам нового понтифика. Среди вероятных кандидатов на престол - украинец Николай Бычок, который сейчас возглавляет епархию УГКЦ в Мельбурне и считается самым молодым кардиналом в Ватикане.

Подробнее о претендентах на пост Папы Римского и что известно о кардинале Николае Бычке, можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.