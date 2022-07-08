В Ватикане назвали возможные сроки визита Папы Римского в Украину

Папа Римский Франциск может приехать в Украину уже в августе этого года. Его визит начнут готовить после поездки понтифика в Канаду, которая запланирована на июль.

Об этом сказал секретарь по делам отношений Ватикана с государствами и международными организациями Ричард Галлагер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News .

По словам представителя Ватикана, Папа Франциск очень убежден в том, что его визит в Украину может иметь положительные результаты.

"Так, думаю что вернувшись из Канады, начнется изучение действительной возможности этого... Возможно (визит состоится в августе - ред.), я бы не исключал это, но многое будет зависеть от результатов путешествия в Канаду. Увидим, как Папа будет переносить это путешествие, которое также является очень требовательным, а тогда посмотрим", - заявил Галлагер.