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В Ватикане назвали возможные сроки визита Папы Римского в Украину

Новина українською →
Ватикан, Пятница 08 июля 2022 22:49
В Ватикане назвали возможные сроки визита Папы Римского в Украину Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Папа Римский Франциск может приехать в Украину уже в августе этого года. Его визит начнут готовить после поездки понтифика в Канаду, которая запланирована на июль.

Об этом сказал секретарь по делам отношений Ватикана с государствами и международными организациями Ричард Галлагер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

По словам представителя Ватикана, Папа Франциск очень убежден в том, что его визит в Украину может иметь положительные результаты.

"Так, думаю что вернувшись из Канады, начнется изучение действительной возможности этого... Возможно (визит состоится в августе - ред.), я бы не исключал это, но многое будет зависеть от результатов путешествия в Канаду. Увидим, как Папа будет переносить это путешествие, которое также является очень требовательным, а тогда посмотрим", - заявил Галлагер.

Напомним, о намерениях приехать в Украину первым заговорил сам понтифик. Он также рассказал, что хочет посетить и Россию.

Добавим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснял, почему визит Папы Римского в Украину является важным.

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