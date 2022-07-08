У Ватикані назвали можливі терміни візиту Папи Римського в Україну

Папа Римський Франциск може приїхати в Україну вже у серпні цього року. Його візит почнуть готувати після поїздки понтифіка до Канади, яка запланована на липень.

Про це сказав секретар у справах стосунків Ватикану з державами й міжнародними організаціями Річард Ґаллаґер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News .

За словами представника Ватикану, Папа Франциск дуже переконаний у тому, що його візит в Україну може мати позитивні результати.

"Так, думаю що повернувшись з Канади, розпочнеться вивчення дійсної можливості цього... Можливо (візит відбудеться в серпні - ред.), я б не виключав це, але багато залежатиме від результатів подорожі в Канаду. Побачимо, як Папа переноситиме цю подорож, яка також є дуже вимогливою, а тоді подивимось", - заявив Ґаллаґер.