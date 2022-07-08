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У Ватикані назвали можливі терміни візиту Папи Римського в Україну

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Ватикан, П'ятниця 08 липня 2022 22:49
У Ватикані назвали можливі терміни візиту Папи Римського в Україну Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Папа Римський Франциск може приїхати в Україну вже у серпні цього року. Його візит почнуть готувати після поїздки понтифіка до Канади, яка запланована на липень.

Про це сказав секретар у справах стосунків Ватикану з державами й міжнародними організаціями Річард Ґаллаґер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.

За словами представника Ватикану, Папа Франциск дуже переконаний у тому, що його візит в Україну може мати позитивні результати.

"Так, думаю що повернувшись з Канади, розпочнеться вивчення дійсної можливості цього... Можливо (візит відбудеться в серпні - ред.), я б не виключав це, але багато залежатиме від результатів подорожі в Канаду. Побачимо, як Папа переноситиме цю подорож, яка також є дуже вимогливою, а тоді подивимось", - заявив Ґаллаґер.

Нагадаємо, про наміри приїхати в Україну першим заговорив сам понтифік. Він також розповів, що хоче відвідати і Росію.

Додамо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснював, чому візит Папи Римського в Україну є важливим.

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