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В Ватикане через несколько дней начнут вакцинировать от коронавируса

Автор: Даша Харченко

Через несколько дней в Ватикане планируют начать вакцинацию от коронавируса. Первыми получат прививку пожилые люди, медики, охрана и персонал, который больше всего контактирует с людьми.

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Об этом сообщает The Local.

Отмечается, что Ватикан специально приобрел низкотемпературный холодильник для хранения вакцины.

"Предполагается, что вакцины могут поступить на вторую неделю января в достаточном количестве, чтобы покрыть нужды Святого Престола и государства Ватикан", - говорится в сообщении.

Напомним, Папа Римский Франциск раскритиковал тех, кто отправляется на отдых во время жесткого карантина в своих странах. Эти люди, по его мнению, не думали о других в сложное время. Ранее он предложил бесплатные тесты на коронавирус для бедных и бездомных в Риме. Их будут делать в клинике на площади Святого Петра, которая была открыта несколько лет назад для оказания базовой медицинской помощи нуждающимся людям.

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Новости Украины Ватиканвакцина от коронавируса