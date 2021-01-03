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У Ватикані за кілька днів  розпочнуть вакцинувати від коронавірусу

Автор: Даша Харченко

За декілька днів у Ватикані планують розпочати вакцинацію від коронавірусу. Першими отримають щеплення літні люди похилого віку, медики, охорона та персонал, який найбільше контактує з людьми.

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Про це повідомляє The Local.

Зазначається, що Ватикан спеціально придбав низькотемпературний холодильник для зберігання вакцини.

"Передбачається, що вакцини можуть надійти на другий тиждень січня в достатній кількості, щоб покрити потреби Святого Престолу та держави Ватикан", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск розкритикував тих, хто відправляється на відпочинок під час жорсткого карантину у своїх країнах. Ці люди, на його думку, не думали про інших у складний час. Раніше він запропонував безкоштовні тести на коронавірус для бідних і бездомних у Римі. Їх робитимуть в клініці на площі Святого Петра, яка була відкрита кілька років тому для надання базової медичної допомоги нужденним людям.

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