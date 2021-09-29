Ватикан ввел обязательную вакцинацию для своих работников

"Всем сотрудникам, в том числе и руководству, а также внештатному персоналу и всем, кто осуществляет свою деятельность в ведомствах Римской Курии, ее органах и офисах, а также в учреждениях, связанных со Святым Престолом, и всем посетителям этих учреждений предлагается иметь при себе "зеленый пропуск" с 1 октября", - говорится в сообщении.

Указано, что непривитые смогут попасть на свои рабочие места при условии предъявления отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, который будет оплачиваться за свой счет.

Для таких лиц санитарные власти Ватикана установят срок действия справки об отрицательном результате теста.

Кроме того, сотрудники, которые не имеют, ни "зеленых" пропусков, ни справок будут считаться как отсутствующие на рабочем месте без уважительной причины.