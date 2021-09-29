Ватикан ввів обов'язкову вакцинацію для своїх працівників

"Всім співробітникам, в тому числі керівництву, а також позаштатному персоналу і всім, хто здійснює свою діяльність в відомствах Римської Курії, її органах та офісах, а також в установах, пов'язаних зі Святим Престолом, і всім відвідувачам цих установ пропонується мати при собі "зелений пропуск" з 1 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що нещеплені зможуть потрапити до своїх робочих місць за умови пред'явлення негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, який оплачуватиметься своїм коштом.

Для таких осіб санітарна влада Ватикану встановлять термін дії довідки про негативний результат тесту.

Крім того, співробітники що не мають, ані "зелених" перепусток, ані довідок вважатимуться як тими, що відсутні на робочому місці без поважної причини.