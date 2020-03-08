ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ватикан сообщил о закрытии музеев из-за коронавируса

Новости » Общество     08.03.2020 - 22:18
Ватикан сообщил о закрытии музеев из-за коронавируса
Фото (twitter.com/artmosphxre/)

Ватиканские музеи, а также все музеи при папских базиликах в Риме закрываются до 3 апреля

Ватиканские музеи и все музеи при папских базиликах в Риме закрываются до 3 апреля в целях предупреждения распространения нового коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье служба печати Святого престола.

"В соответствии с распоряжениями итальянских властей были приняты меры по недопущению распространения коронавируса нового типа, которые включают закрытие в целях предосторожности до 3 апреля ватиканских музеев, управления по раскопкам, музеев папских вилл и музейных центров при папских базиликах", - говорится в сообщении.

Отметим, что подтверждается выявление пока единственного случая заражения коронавирусом на территории папского города-государства. В связи с этим пять человек, которые имели контакт с инфицированным, помещены в карантин.

Напомним, РБК-Украина писало, что из-за вспышки в Италии нового коронавируса Папа Римский Франциск 8 марта прочел воскресную молитву Angelus ("Ангел Господень") при помощи видеомоста. Проповедь транслировали на больших экранах на площади Святого Петра, а также по телевидению и на ряде сайтов, включая Vatican News.

В Италии начальник Генштаба армии заразился коронавирусом В Белом доме есть идеально согласованный план борьбы с коронавирусом, - Трамп
Новости Украины ВатиканКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь