Ватикан повідомив про закриття музеїв через коронавірус

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Ватиканські музеї, а також всі музеї при папських базиліках в Римі закриваються до 3 квітня

Ватиканські музеї і всі музеї при папських базиліках в Римі закриваються до 3 квітня з метою запобігання поширенню нового коронавірусу. Про це повідомила в неділю служба друку Святого престолу.

"Відповідно до розпоряджень італійської влади було вжито заходів щодо недопущення поширення коронавірусу нового типу, які включають закриття в цілях обережності до 3 квітня ватиканських музеїв, управління по розкопках, музеїв папських вілл і музейних центрів при папських базиліках", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що підтверджується виявлення поки єдиного випадку зараження коронавірусом на території папського міста-держави. У зв'язку з цим п'ять чоловік, які мали контакт з інфікованим, поміщені в карантин.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що через спалах в Італії нового коронавірусу Папа Римський Франциск 8 березня прочитав недільну молитву Angelus ( "Ангел Господній") за допомогою відеомосту. Проповідь транслювали на великих екранах на площі Святого Петра, а також по телебаченню і на ряді сайтів, включаючи Vatican News.