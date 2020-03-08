ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ватикан повідомив про закриття музеїв через коронавірус

Новини » Суспільство     08.03.2020 - 22:18
Ватикан повідомив про закриття музеїв через коронавірус
Фото (twitter.com/artmosphxre/)

Ватиканські музеї, а також всі музеї при папських базиліках в Римі закриваються до 3 квітня

Ватиканські музеї і всі музеї при папських базиліках в Римі закриваються до 3 квітня з метою запобігання поширенню нового коронавірусу. Про це повідомила в неділю служба друку Святого престолу.

"Відповідно до розпоряджень італійської влади було вжито заходів щодо недопущення поширення коронавірусу нового типу, які включають закриття в цілях обережності до 3 квітня ватиканських музеїв, управління по розкопках, музеїв папських вілл і музейних центрів при папських базиліках", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що підтверджується виявлення поки єдиного випадку зараження коронавірусом на території папського міста-держави. У зв'язку з цим п'ять чоловік, які мали контакт з інфікованим, поміщені в карантин.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що через спалах в Італії нового коронавірусу Папа Римський Франциск 8 березня прочитав недільну молитву Angelus ( "Ангел Господній") за допомогою відеомосту. Проповідь транслювали на великих екранах на площі Святого Петра, а також по телебаченню і на ряді сайтів, включаючи Vatican News.

В Італії начальник Генштабу армії заразився коронавірусів У Білому домі є ідеально узгоджений план боротьби з коронавірусом, - Трамп
Новини України ВатиканКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся