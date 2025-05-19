Ватикан розкрив деталі розмови Папи Римського з віцепрезидентом США Венсом

Роберт Френсіс Прево став новим Папою Римським

Після смерті Папи Франциска 7 травня кардинали Римо-католицької церкви розпочали конклав для обрання нового Папи Римського. Нагадаємо, що перший день голосування не дав результату, проте вже наступного вечора над Сикстинською капелою піднявся білий дим.

Новим Папою Римським обрано кардинала Роберта Френсіса Прево, який прийняв ім’я Лев XIV. Він став першим в історії понтифіком, який є громадянином США.

В окремому матеріалі РБК-Україна зібрало все, що відомо про нового Папу Римського.

У неділю, 18 травня, у Римі відбулась інавгураційна меса нового Папи Лева XIV. На церемонії були присутні різні світові лідери, зокрема президент Володимир Зеленський.

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