Папа Лев XIV проведе інавгураційну месу: головне про сходження на Святий престол

У Ватикані відбудеться інавгураційна меса нового Папи Лева XIV. На церемонію приїдуть світові лідери, зокрема Зеленський, Венс і принц Едвард.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Перша меса Папи Римського Лева

У неділю, 18 травня, у Ватикані відбудеться інавгураційна меса нового понтифіка - Папи Лева XIV.

Церемонія розпочнеться о 10:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом) і стане офіційним стартом папства першого в історії американця на чолі Римсько-католицької церкви - 69-річного Роберта Прево, уродженця Чикаго.

Його обрали понтифіком на початку травня після швидкого конклаву, який тривав менше 26 годин.

Хто приїде з світових лідерів

На площі Святого Петра очікують близько 250 тисяч паломників і понад десяток світових лідерів, зокрема президента України Володимира Зеленського, віце-президента США Джей Ді Венса, прем’єра Канади Марка Карні та принца Великої Британії Едварда.

Окрім українського та американського лідерів, у Ватикан прибули президенти Ізраїлю та Аргентини - Іцхак Герцог та Хав’єр Мілей, а також прем’єр Австралії Ентоні Альбанезе.

Символи понтифікату Папи Римського

За традицією,під час інавгураційної церемонії Папа Римський отримує два головні символи свого служіння. Перший - золотий перстень рибалки. Він названий на честь святого Петра, першого апостола і рибалки, якого вважають першим Папою.

Перстень символізує авторитет понтифіка і використовується для скріплення офіційних документів. Після смерті Папи перстень знищують.

Другий символ - палій з овечої вовни, який накидають на плечі понтифіка. Палій уособлює роль Папи як пастуха вселенської церкви, що веде свою паству.

Ці символи підкреслюють духовне і адміністративне керівництво, яке Папа здійснює в католицькій церкві.

Заключні обряди та обряд послуху

Під час заключних обрядів Папа уділяє благословення Євангелія у чотирьох напрямках, під супровід співу хору та присутніх вірян. Обряд послуху передбачає шану новому Папі з боку представників Католицької Церкви.

До них належать три провідні кардинали кожного рангу єпископського, пресвітерського та дияконського, а також по одному єпископу, священнику та диякону.

Крім того, участь беруть двоє генеральних настоятелів (чоловік і жінка), подружня пара, а також по одному конфірмованому хлопчику і дівчинці з кожного континенту.