Ватикан рассматривает возможность встречи Франциска с патриархом Кириллом, - Reuters

Это будет их вторая встреча. Первая же состоялась еще на Кубе в 2016 году и стала первой встречей папы и лидера русской православной церкви со времен Великого раскола, который произошел в 1054 году.

Добавим, что патриарх Кирилл благословил вторжение России на территорию Украины.

Как отмечают источники издания, 85-летний Папа должен посетить Ливан 12-13 июня. Уже 14 июня он прилетит в Иорданию и оттуда вертолетом отправится в Иерусалим на встречу с Кириллом.

Один из источников заявил, что поездка уже решена, однако другой же отметил, что это лишь один из возможных вариантов.