Ватикан повернув до Греції кілька фрагментів скульптур Парфенону

Рішення про повернення фрагментів скульптур оголосив Папа Римський Франциск ще минулого року, але доставили їх лише зараз. Один із них є шматком кінської голови, інший - бородатого чоловіка, а третій - голову хлопчика.

Фото: скульптури, які повернули до Греції (EPA)

Греція сподівається, що це спонукає інші інституції по всьому світу, які також мають скульптури Парфенона, повернути їх на батьківщину. Наразі близько 50% усіх скульптур, які дійшли до наших днів, перебувають у Британському музеї.

"Сьогоднішня церемонія... подібно до жесту уряду Сицилії та Італійської Республіки кілька місяців тому, показує шлях, яким ми можемо йти, яким може йти кожен, щоб єдність Парфенону була відновлена", - заявила міністр культури Греції Лінда Мендоні.

Також відповідну надію висловив і глава Грецької Православної Церкви, Архієпископ Ієронім.

Варто зауважити, що раніше прем'єр Британії Ріші Сунак відкинув можливість зміни до закону, який забороняє Британському музею передати Греції скульптури Парфенону.