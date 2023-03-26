RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ватикан вернул в Грецию несколько фрагментов скульптур Парфенона

Иллюстративное фото: Ватикан вернул в Грецию несколько фрагментов скульптур Парфенона (flickr by dom.diluzio)
Автор: Иван Носальский

Ватикан вернул Греции три фрагмента скульптур Парфенона в качестве "жеста дружбы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Решение о возвращении фрагментов скульптур объявил Папа Римский Франциск еще в прошлом году, но доставили их только сейчас. Один из них представляет собой кусок лошадиной головы, другой - бородатого мужчины, а третий - голову мальчика.

Фото: скульптуры, которые вернули в Грецию (EPA)

Греция надеется, что это побудит другие институции по всему миру, которые также обладают скульптурами Парфенона, вернуть их на родину. Сейчас около 50% всех скульптур, которые дошли до наших дней, находятся в Британском музее.

"Сегодняшняя церемония... подобно жесту правительства Сицилии и Итальянской Республики несколько месяцев назад, показывает путь, которым мы можем идти, которым может идти каждый, чтобы единство Парфенона было восстановлено", - заявила министр культуры Греции Линда Мендони.

Также соответствующую надежду выразил и глава Греческой Православной Церкви, Архиепископ Иероним.

Стоит заметить, что ранее премьер Британии Риши Сунак отверг возможность изменения в закон, который запрещает Британскому музею передать Греции скульптуры Парфенона.

Напомним, ранее стало известно, что Украине вернули древние мечи, которые россияне хотели ввезти на территорию США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГрецияВатикан