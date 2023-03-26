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Ватикан повернув до Греції кілька фрагментів скульптур Парфенону

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Неділя 26 березня 2023 00:42
Ватикан повернув до Греції кілька фрагментів скульптур Парфенону Ілюстративне фото: Ватикан повернув до Греції кілька фрагментів скульптур Парфенону (flickr by dom.diluzio)
Автор: Іван Носальський

Ватикан повернув Греції три фрагменти скульптур Парфенона в якості "жесту дружби".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Рішення про повернення фрагментів скульптур оголосив Папа Римський Франциск ще минулого року, але доставили їх лише зараз. Один із них є шматком кінської голови, інший - бородатого чоловіка, а третій - голову хлопчика.

Ватикан повернув до Греції кілька фрагментів скульптур ПарфенонуФото: скульптури, які повернули до Греції (EPA)

Греція сподівається, що це спонукає інші інституції по всьому світу, які також мають скульптури Парфенона, повернути їх на батьківщину. Наразі близько 50% усіх скульптур, які дійшли до наших днів, перебувають у Британському музеї.

"Сьогоднішня церемонія... подібно до жесту уряду Сицилії та Італійської Республіки кілька місяців тому, показує шлях, яким ми можемо йти, яким може йти кожен, щоб єдність Парфенону була відновлена", - заявила міністр культури Греції Лінда Мендоні.

Також відповідну надію висловив і глава Грецької Православної Церкви, Архієпископ Ієронім.

Варто зауважити, що раніше прем'єр Британії Ріші Сунак відкинув можливість зміни до закону, який забороняє Британському музею передати Греції скульптури Парфенону.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україні повернули стародавні мечі, які росіяни хотіли завезти на територію США.

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