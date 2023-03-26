Ватикан вернул в Грецию несколько фрагментов скульптур Парфенона

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Решение о возвращении фрагментов скульптур объявил Папа Римский Франциск еще в прошлом году, но доставили их только сейчас. Один из них представляет собой кусок лошадиной головы, другой - бородатого мужчины, а третий - голову мальчика.

Фото: скульптуры, которые вернули в Грецию (EPA)

Греция надеется, что это побудит другие институции по всему миру, которые также обладают скульптурами Парфенона, вернуть их на родину. Сейчас около 50% всех скульптур, которые дошли до наших дней, находятся в Британском музее.

"Сегодняшняя церемония... подобно жесту правительства Сицилии и Итальянской Республики несколько месяцев назад, показывает путь, которым мы можем идти, которым может идти каждый, чтобы единство Парфенона было восстановлено", - заявила министр культуры Греции Линда Мендони.

Также соответствующую надежду выразил и глава Греческой Православной Церкви, Архиепископ Иероним.

Стоит заметить, что ранее премьер Британии Риши Сунак отверг возможность изменения в закон, который запрещает Британскому музею передать Греции скульптуры Парфенона.