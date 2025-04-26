Ватикан порушив протокол заради Зеленського: як президент опинився в центрі уваги

Ватикан порушив протокол, надавши президенту України Володимиру Зеленському місце в першому ряду під час похорон Папи Франциска.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
Під час похорон Папи Римського Франциска Ватикан порушив свій традиційний протокол та надав Зеленському місце в першому ряду.
Зазвичай, місця для світових лідерів розподіляються в алфавітному порядку французькою мовою, яка є традиційною для дипломатії, що вимагало б, аби президент України сидів у третьому ряду або навіть позаду.
Однак, на цей раз Ватикан зробив виняток, надаючи Зеленському та його дружині Олені Зеленський місця за 11 сидінь від американського лідера Доанльда Трампа.
Як пише видання, після короткої зустрічі зеленського з Трампом, яка стала їх першою після розриву в Овальному кабінеті, лідер України отримав спонтанні аплодисменти на площі Святого Петра.
Місце, що було виділено Зеленському ще раз підкреслює увагу, яку йому приділили на цьому важливому заході.
Ймовірно, Ватикан вжив спеціальних заходів для того, щоб гарантувати українському президенту центр уваги серед світових лідерів, навіть попри традиційні протокольні правила.
У Ватикані не заперечували, що правила протоколу були порушені.
"Я вважаю, що вони зайняли вакантне місце", - сказав речник Ватикану Маттео Бруні.
Примітним стало те, що для інших присутніх правила суворо дотримувалися. Так, президент Аргентини Хав’єр Мілей сидів поруч зі швейцарським охоронцем, а принц Уельський, який представляв короля, сидів у третьому ряду, поруч з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
Нагадаємо, що сьогодні, 26 квітня, Володимир Зеленський прибув до Ватикану для участі в церемонії прощання з Папою Римським Франциском. У Римі, окрім українського президента, зібралися також лідери багатьох країн світу.
Під час візиту Зеленський вже провів низку важливих переговорів з міжнародними лідерами.
Зокрема, він зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном і президентом США Дональдом Трампом, назвавши свою бесіду з Трампом "дуже символічною".
Крім того, президент України також провів зустріч з новим прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та мав можливість обговорити питання миру в Україні з прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.
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