Ватикан допоміг у звільненні двох українських священників з полону, - Зеленський

"Цими днями ми змогли виконати завдання, яке здавалося багатьом майже нездійсненним. Ми повернули з російського полону і 90 наших воїнів, і десятьох цивільних людей. І серед них християнських священників - Богдана Гелету та Івана Левицького. Вони зараз перебувають тут, із нами. Я б дуже хотів, щоб ми привітали їх усі", - сказав глава держави.

Президент зазначив, що двоє священників несли службу у парафії Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви у Бердянську Запорізької області. 16 листопада 2022 року окупанти схопили їх і з того часу утримували в полоні.

Зеленський зазначив, що звільнити священнослужителів вдалося завдяки допомозі Ватикану.

"Завдяки зусиллям нашої команди та посередництву Ватикану, за яке я особливо вдячний, дуже дякуємо, вдалося повернути їх на свободу. Ми вірили, що це вдасться. Ми працювали заради цього. І так само ми з вами повинні не здаватися та боротися за те, щоб повернути додому всіх, усіх наших людей, які ще досі в російському полоні, усіх українських дітей, які були викрадені на окупованій території та депортовані силою в Росію", - наголосив президент.

Фото: Зеленський виступив на Національному молитовному сніданку. (t.me/V_Zelenskiy_official)