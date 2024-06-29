Ватикан допоміг у звільненні двох українських священників з полону, - Зеленський

З російського полону звільнили двох українських священників. Це вдалося здійснити за посередництва Ватикану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час виступу на Національному молитовному сніданку.
"Цими днями ми змогли виконати завдання, яке здавалося багатьом майже нездійсненним. Ми повернули з російського полону і 90 наших воїнів, і десятьох цивільних людей. І серед них християнських священників - Богдана Гелету та Івана Левицького. Вони зараз перебувають тут, із нами. Я б дуже хотів, щоб ми привітали їх усі", - сказав глава держави.
Президент зазначив, що двоє священників несли службу у парафії Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви у Бердянську Запорізької області. 16 листопада 2022 року окупанти схопили їх і з того часу утримували в полоні.
Зеленський зазначив, що звільнити священнослужителів вдалося завдяки допомозі Ватикану.
"Завдяки зусиллям нашої команди та посередництву Ватикану, за яке я особливо вдячний, дуже дякуємо, вдалося повернути їх на свободу. Ми вірили, що це вдасться. Ми працювали заради цього. І так само ми з вами повинні не здаватися та боротися за те, щоб повернути додому всіх, усіх наших людей, які ще досі в російському полоні, усіх українських дітей, які були викрадені на окупованій території та депортовані силою в Росію", - наголосив президент.
Фото: Зеленський виступив на Національному молитовному сніданку. (t.me/V_Zelenskiy_official)
У п'ятницю, 28 червня, стало відомо, що Україна звільнила з російського полону 10 цивільних. Серед них - заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, Олена Пех та Валерій Матюшенко, які були у полоні з 2017-2018 років, двоє священників з Бердянська та п'ятеро цивільних, захоплених на території Білорусі.
Звільнення цивільних було другою частиною масштабного обміну полонених. Під час першої частини операції 25 червня з російського полону звільнили 90 українських захисників.
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