Ватажок "ЛНР" попросив Путіна розглянути входження "республіки" до складу РФ

Ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник звернувся до російського президента Володимира Путіна з проханням розглянути питання про входження "республіки" до складу Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

Зазначимо, що вранці у російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що ватажки "ЛНР" та "ДНР" поїхали до Москви робити відповідні заяви.

Водночас, його заступник - зрадник України Кирило Стремоусов отримав в анексованому Криму російський паспорт.

Слідом за Пасічником до Путіна з відповідним проханням звернувся головний гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо.

"Шановний, Володимире Володимировичу, я звертаюся до вас від імені народу Луганщини! З урахуванням схвалення населенням республіки рішення на референдумі, прошу вас розглянути питання про входження "Луганської Народної Республіки" до складу Росії на правах суб'єкта Російської Федерації", - заявив ватажок бойовиків.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський висунув ультиматум голові РФ Володимиру Путіну про визнання "референдумів" та подальших переговорів. За словами українського лідера, у разі визнання "референдумів", йому з Путіним більше нема про що говорити.

Як відомо, більшість країн не визнає так звані "референдуми" на окупованих територіях України.

ЄС та США у свою чергу готують черговий пакет санкцій проти Росії за спробу аннексії українських територій.

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