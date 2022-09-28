Главарь "ЛНР" попросил Путина рассмотреть вхождение "республики" в состав РФ

"Уважаемый, Владимир Владимирович, я обращаюсь к вам от имени народа Луганщины! С учетом одобрения населением республики решения на референдуме, прошу вас рассмотреть вопрос о вхождении "Луганской Народной Республики" в состав России на правах субъекта Российской Федерации", - заявил главарь боевиков.

Вслед за Пасечником к Путину с соответствующей просьбой обратился главный гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо.

В то же время его заместитель - предатель Украины Кирилл Стремоусов получил в анексрованном Крыму российский паспорт.

Отметим, что утром в российских СМИ появилась информация о том, что главари "ЛНР" и "ДНР" поехали в Москву делать соответствующие заявления.