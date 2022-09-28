Главарь "ЛНР" попросил Путина рассмотреть вхождение "республики" в состав РФ

Главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении "республики" в состав России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
"Уважаемый, Владимир Владимирович, я обращаюсь к вам от имени народа Луганщины! С учетом одобрения населением республики решения на референдуме, прошу вас рассмотреть вопрос о вхождении "Луганской Народной Республики" в состав России на правах субъекта Российской Федерации", - заявил главарь боевиков.
Вслед за Пасечником к Путину с соответствующей просьбой обратился главный гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо.
В то же время его заместитель - предатель Украины Кирилл Стремоусов получил в анексрованном Крыму российский паспорт.
Отметим, что утром в российских СМИ появилась информация о том, что главари "ЛНР" и "ДНР" поехали в Москву делать соответствующие заявления.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выдвинул ультиматум главе РФ Владимиру Путину о признании "референдумов" и последующих переговоров. По словам украинского лидера, в случае признания "референдумов", ему с Путиным больше не о чем говорить.
Как известно, поглощающее большинство стран не признает так называемые "референдумы" на оккупированных территориях Украины.
ЕС и США в свою очередь готовят очередной пакет санкций против России за попытку анекссии украинских территорий.
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