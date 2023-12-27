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Ватажка "ДНР" Пушиліна засудили до 15 років в'язниці

Фото: Денис Пушилін, ватажок "ДНР" (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Пушиліну інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також колабораційну діяльність. 

В суді було доведено, що у вересні 2022 року ватажок псевдореспубліки скликав й провів позачергове засідання фейкової ради "ДНР", де було ухвалено так званий закон "Про референдум "ДНР" з питання входження до складу Росії". 

Після цього злочинець неодноразово наголошував про необхідність "приєднання" тимчасово окупованої території Донецької області до Росії та закликав до подальших захоплень території України. 

"Зрештою, на підставі підписаного "головою" нікчемного акту на тимчасово окупованих територіях під контролем озброєних військових Росії проведено незаконне "народне волевиявлення", - додає пресслужба. 

30 вересня 2022 року Пушилін підписав із російським диктатором "договір" про входження квазіреспубліки та нових окупованих територій Донецької області до складу Росії. 

"Референдум" на окупованих територіях

У період з 23 по 27 вересня 2022 року на території так званих "Л/ДНР" та окупованих частин Запорізької та Херсонської областей пройшли "референдуми" про входження до складу РФ.

Українська влада попереджала про те, що голосування на таких "референдумах" спричинить кримінальну відповідальність.

Цивілізовані країни світу, зі свого боку, не визнали спроби Росії провести псевдовибори, оскільки це не відповідає міжнародному праву та іншим домовленостям. Також внаслідок цього проти країни-терориста було розширено санкції. 

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