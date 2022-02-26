ВСУ сбили Ил-76 с российским десантом под Васильковым

Так, из системы противовоздушной обороны был нанесен удар по самолету с российскими десантниками. В результате попадания летальный транспорт с оккупантами был уничтожен.

"Наши Силы ПВО сбили ИЛ-76 с вражеским десантом в районе Василькова. Это месть за Луганск 2014 года. Смерть врагам!" - говорится в сообщении.

Так, тут в Генштабе напомнили о сбитом из ЗРК в июне 2014-го оккупантами украинском самолете Ил-76, который делал посадку в аэропорту Луганска. Тогда в результате обстрела самолет загорелся и упал. Погибли все 49 военнослужащих, которые были на борту.