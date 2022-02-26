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ВСУ сбили Ил-76 с российским десантом под Васильковым

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Киевская область, Суббота 26 февраля 2022 01:10
ВСУ сбили Ил-76 с российским десантом под Васильковым Фото: Ил-76 (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные с системы ПВО сбили вражеский российский военный транспортный самолет Ил-76 с десантом в районе Василькова Киевской области.

Об этом 26 февраля сообщает РБК-Украина со ссылкой Генеральный штаб ВСУ.

Так, из системы противовоздушной обороны был нанесен удар по самолету с российскими десантниками. В результате попадания летальный транспорт с оккупантами был уничтожен.

"Наши Силы ПВО сбили ИЛ-76 с вражеским десантом в районе Василькова. Это месть за Луганск 2014 года. Смерть врагам!" - говорится в сообщении.

Так, тут в Генштабе напомнили о сбитом из ЗРК в июне 2014-го оккупантами украинском самолете Ил-76, который делал посадку в аэропорту Луганска. Тогда в результате обстрела самолет загорелся и упал. Погибли все 49 военнослужащих, которые были на борту.

Ранее сообщалось, что украинские летчики сбили под Винницей штурмовик Су25 российских оккупантов.

Напомним, в ночь на 25 февраля в небе над Киевом сбили две ракеты и истребитель Су-27 российских оккупантов. Летчик попал в плен.

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