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У Василівці екс-працівник "Укрпошти" передав окупантам автомобілі на 2,5 мільйона гривень

Фото: окупанти заволоділи автомобілями "Укрпошти" у Василівці (ілюстрація/ukrposhta ua)
Автор: Наталія Гурковська

У Василівці Запорізької області колишній працівник "Укрпошти" передав окупантам автомобілі підприємства на 2,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, колишній механік "Укрпошти" почав співпрацювати з окупаційною владою РФ у м. Василівка Запорізької області.

"Він добровільно передав так званій "поліції" матеріальні ресурси підприємства, надавши можливість незаконним збройним та воєнізованим формуванням вільно розпоряджатися автомобілями "Укрпошти" вартістю майже 2,5 мільйона гривень", - йдеться в повідомленні

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора йому повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Як повідомлялося, у Васильівці Запорізької області російські окупанти створили фільтраційний пост для перевірки тих, хто хоче евакуюватися на підконтрольну Україні територію.

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