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В Васильевке экс-работник "Укрпочты" передал оккупантам автомобили на 2,5 миллиона гривен

Фото: оккупанты завладели автомобилями "Укрпочты" в Васильевке (иллюстрация/ukrposhta ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Васильевке Запорожской области бывший работник "Укрпочты" передал оккупантам автомобили предприятия на 2,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, бывший механик "Укрпочты" начал сотрудничать с оккупационными властями РФ в г. Васильевке Запорожской области.

"Он добровольно передал так называемой "полиции" материальные ресурсы предприятия, предоставив возможность незаконным вооруженным и военизированным формированиям свободно распоряжаться автомобилями "Укрпочты" стоимостью почти 2,5 миллиона гривен", - говорится в сообщении

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора ему поставлено в известность о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

Как сообщалось, в Васильевке Запорожской области российские оккупанты создали фильтрационный пост для проверки тех, кто хочет эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию.

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Запорожская область