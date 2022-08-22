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В Васильевке оккупанты создают пост для фильтрации украинцев

Новина українською →
Васильевка, Понедельник 22 августа 2022 14:13
В Васильевке оккупанты создают пост для фильтрации украинцев Фото: в Васильевке оккупанты создают фильтрационный пост (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Васильевке Запорожской области российские оккупанты создают фильтрационный пост для проверки тех, кто хочет эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Энергодара Дмитрия Орлова в Telegram.

Он объяснил, что через Васильевку едут украинцы с оккупированных территорий, в том числе жители Энергодара. Сейчас на блокпосте в Васильевке большие очереди на эвакуацию. Теперь выехать на подконтрольную территорию будет труднее.

"Уже весь мир знает, насколько тяжелой, долговременной и непредсказуемой является эта дорога. Особенно ее отрезок Скельки-Васильевка, где оккупанты искусственно удерживают сотни автомобилей с гражданскими жителями, пропуская лишь ограниченное их количество в сутки", - отметил Орлов.

По его словам, оккупанты обещают создать онлайн-регистрацию для выезда, но даже не скрывают, что будут проверять украинцев.

Напомним, в Васильевке на блокпосте российских оккупантов умерло 10 человек, желавших эвакуироваться.

Недавно мэр Мелитополя сообщил об еще одной жертве. Женщина умерла из-за нечеловеческих условий, созданных россиянами.

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эвакуация Запорожская область
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