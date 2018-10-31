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Василенко: в войне против РФ Украина должна полагаться на собственные силы

Новости » Политика    31.10.2018 - 13:22
Фото: Владимир Василенко (из открытых источников)
Фото: Владимир Василенко (из открытых источников)

Василенко отметил, что нужно системно подойти к укреплению нацбезопасности Украины

Укрепление обороноспособности и реальная борьба власти с коррупцией и вражеской агентурой - это те шаги, которые помогут Украине победить в войне. Такое мнение высказал правозащитник, экс-судья Международного суда ООН и чрезвычайный и полномочный посол Украины Владимир Василенко во время круглого стола на форуме "Новая стратегия мира и безопасности", который инициировала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Нам нужно системно подойти к укреплению нацбезопасности Украины. Надо укреплять обороноспособность, ввести вменяемую гуманитарную политику, которая станет орудием борьбы против уничтожения идентичности нашей страны. Наша задача - тактический паритет, который заключается в том, чтобы не потерпеть больших территориальных потерь", - сказал Василенко на форуме по безопасности в Киеве.

По его словам, победа в войне и возвращение оккупированных территорий возможны путем укрепления страны, мобилизации всех ресурсов государства и общества, а также путем решительных действий власти, чего до сих пор нет в Украине.

"Нужны решительные действия властей по снижению вражеской агентуры, подавление "пятой колонны", украинские чиновники всех уровней должны избавиться от комплекса малороссийской неполноценности. Руководство должно ориентироваться на украинское большинство, а не на олигархическое меньшинство, должно вести борьбу с коррупцией, а особенно в ВСУ", - заявил он.

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