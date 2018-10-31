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Василенко: у війні проти РФ Україна має покладатися на власні сили

Новини » Політика    31.10.2018 - 13:22
Фото: Володимир Василенко (з відкритих джерел)
Фото: Володимир Василенко (з відкритих джерел)

Василенко зазначив, що потрібно системно підійти до зміцнення нацбезпеки України

Зміцнення обороноздатності та реальна боротьба влади з корупцією та ворожою агентурою - це ті кроки, які допоможуть Україні перемогти у війні. Таку думку висловив правозахисник, екс-суддя Міжнародного суду ООН та надзвичайний та повноважний посол України Володимир Василенко під час круглого столу на форумі "Нова стратегія миру та безпеки", який ініціювала лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

"Нам треба системно підійти до зміцнення нацбезпеки України. Треба зміцнювати обороноздатність, запровадити притомну гуманітарну політику, яка стане знаряддям боротьби проти знищення ідентичності нашої країни. Наше завдання - тактичний паритет, який полягає в тому, щоб не зазнати більших територіальних втрат", - сказав Василенко на безпековому форумі у Києві.

За його словами, перемога у війні та повернення окупованих територій можливі шляхом зміцнення країни, мобілізації всіх ресурсів держави та суспільства, а також шляхом рішучих дій влади, чого досі немає в Україні.

"Потрібні рішучі дії влади щодо зниження ворожої агентури, придушення «п’ятої колони», українські посадовці всіх рівнів мають позбавитися комплексу малоросійської меншовартості. Керівництво має орієнтуватись на українську більшість, а не на олігархічну меншість, має вести боротьбу з корупцією, а особливо в ЗСУ", - заявив він.

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