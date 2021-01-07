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В Вашингтоне рассматривают досрочное отстранение Трампа, - CBS

Автор: Даша Харченко

Члены правительства США обсуждают возможность досрочного отстранение действующего президента Дональда Трампа и передачу полномочий вице-президенту Майку Пенсу. Такие планы появились на фоне беспорядков в Вашингтоне.

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Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает телеканал CBS.

Уточняется, что окончательное решение о возможном отстранении Трампа пока еще не было принято, и такие планы находятся лишь на стадии обсуждения. С Майком Пенсом эта тема не обсуждалась.

Отстранение Дональда Трампа от власти может произойти на основании 25-й поправки к конституции США. Она предусматривает возможность этого в случае недееспособности главы государства.

Ранее член Конгресса США Ильхан Омар заявила, что готовит статьи импичмента действующего президента США Дональда Трампа.

Напомним, 6 января в Вашингтоне произошли массовые беспорядки. Демонстранты ворвались в здание Конгресса США.

В ходе столкновений были пострадавшие как со стороны демонстрантов, так и со стороны правоохранителей.

Конгресс США возобновил заседание, чтобы официально подсчитать голоса Коллегии выборщиков на выборах президента. Заседание возобновили после того, как утихли массовые протесты.

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