У Вашингтоні розглядають дострокове відсторонення Трампа, - CBS

Члени уряду США обговорюють можливість дострокового відсторонення чинного президента Дональда Трампа і передачу повноважень віце-президенту Майку Пенсу. Такі плани з'явилися на тлі заворушень у Вашингтоні.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє телеканал CBS.



Уточнюється, що остаточне рішення про можливе відсторонення Трампа поки ще не було прийнято, і такі плани знаходяться лише на стадії обговорення. З Майком Пенсія ця тема не обговорювалася.



Відсторонення Дональда Трампа від влади може відбутися на підставі 25-ї поправки до конституції США. Вона передбачає можливість цього у випадку недієздатності глави держави.

Раніше член Конгресу США Ільхан Омар заявила, що готує статті імпічменту чинного президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, 6 січня в Вашингтоні відбулися масові заворушення. Демонстранти увірвалися в будівлю Конгресу США.

У ході зіткнень є постраждалі як з боку демонстрантів, так і з боку правоохоронців.

Конгрес США відновив засідання, щоб офіційно підрахувати голоси Колегії виборців на виборах президента. Засідання відновили після того, як вщухли масові протести.