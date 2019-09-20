В Вашингтоне произошла стрельба, есть жертвы и пострадавшие

В Соединенных Штатах в результате стрельбы в Вашингтоне (округ Колумбия) погиб один человек, шесть получили ранения. Об этом сообщили в местной полиции, передает телеканал Fox 5.

На место происшествия прибыли служба скорой помощи и полиция.

Все раненные были доставлены в больницу, двое из них в тяжелом состоянии.

Кроме того, на место происшествия были вызваны сотрудники убойного отдела.

Других подробностей происшествия на данный момент не сообщают.

Напомним, 10 сентября в Нидерландах в городе Дордрехт произошла стрельба, в результате которой погибли три человека, еще один был серьезно ранен. Стрельба произошла в одном из жилых домов - среди погибших мужчина и двое детей, ранена женщина. Полиция предполагает, что причиной мог стать семейный конфликт.