В Вашингтоне произошла стрельба, есть жертвы и пострадавшие

На данный момент известно об одном погибшем
В Соединенных Штатах в результате стрельбы в Вашингтоне (округ Колумбия) погиб один человек, шесть получили ранения. Об этом сообщили в местной полиции, передает телеканал Fox 5.
На место происшествия прибыли служба скорой помощи и полиция.
Все раненные были доставлены в больницу, двое из них в тяжелом состоянии.
Кроме того, на место происшествия были вызваны сотрудники убойного отдела.
Других подробностей происшествия на данный момент не сообщают.
Multiple people being taken to the hospital in Columbia Heights. @PoPville pic.twitter.com/JG9XG7Fchb— Chris G. Collison (@chriscollison) September 20, 2019
Напомним, 10 сентября в Нидерландах в городе Дордрехт произошла стрельба, в результате которой погибли три человека, еще один был серьезно ранен. Стрельба произошла в одном из жилых домов - среди погибших мужчина и двое детей, ранена женщина. Полиция предполагает, что причиной мог стать семейный конфликт.