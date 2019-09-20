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У Вашингтоні відбулася стрілянина, є жертви і постраждалі

Новини » Надзвичайні події    20.09.2019 - 06:57
У Вашингтоні відбулася стрілянина, є жертви і постраждалі
Фото: на місці стрілянини (скріншот відео)

Наразі відомо про одного загиблого

У Сполучених Штатах у результаті стрілянини в Вашингтоні (округ Колумбія) загинула одна людина, шестеро отримали поранення. Про це повідомили в місцевій поліції, передає телеканал Fox 5.

На місце події прибули служба "швидкої допомоги" і поліція.

Всі поранені були доставлені в лікарню, двоє з них у важкому стані.

Крім того, на місце події були викликані співробітники забійного відділу.

Інших подробиць події наразі не повідомляють.

Нагадаємо, 10 вересня в Нідерландах у місті Дордрехт сталася стрілянина, у результаті якої загинули три людини, ще одну було серйозно поранено. Стрілянина сталася в одному з житлових будинків, серед загиблих - чоловік і двоє дітей, поранена жінка. Поліція припускає, що причиною міг стати сімейний конфлікт.

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