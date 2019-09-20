У Вашингтоні відбулася стрілянина, є жертви і постраждалі

Фото: на місці стрілянини (скріншот відео)

Наразі відомо про одного загиблого

У Сполучених Штатах у результаті стрілянини в Вашингтоні (округ Колумбія) загинула одна людина, шестеро отримали поранення. Про це повідомили в місцевій поліції, передає телеканал Fox 5.

На місце події прибули служба "швидкої допомоги" і поліція.

Всі поранені були доставлені в лікарню, двоє з них у важкому стані.

Крім того, на місце події були викликані співробітники забійного відділу.

Інших подробиць події наразі не повідомляють.

Multiple people being taken to the hospital in Columbia Heights. @PoPville pic.twitter.com/JG9XG7Fchb — Chris G. Collison (@chriscollison) September 20, 2019

Нагадаємо, 10 вересня в Нідерландах у місті Дордрехт сталася стрілянина, у результаті якої загинули три людини, ще одну було серйозно поранено. Стрілянина сталася в одному з житлових будинків, серед загиблих - чоловік і двоє дітей, поранена жінка. Поліція припускає, що причиною міг стати сімейний конфлікт.