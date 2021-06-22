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В Вашингтоне ответили на заявление сестры Ким Чен Ына об отношениях КНДР и США

Автор: Дмитрий Левицкий

Соединенные Штаты Америки знают о заявлении сестры лидера Северной Кореи Ким Е Чжон об отношениях Вашингтона с Пхеньяном. Вашингтон надеется, что КНДР положительно будет реагировать на действия американской стороны.

Об этом агентству Reuters сказал неназванный американский чиновник.

"Мы будем ждать, чтобы увидеть, последуют ли за этими комментариями любые прямые сообщения о потенциальном пути вперед (в отношениях между США и КНДР - ред.)", - сказал он.

Чиновник отметил, что политика Вашингтона направлена не на вражду, а на "поиск решений и, в конечном итоге, на достижение полной денуклеаризации Корейского полуострова".

"США готовы заниматься дипломатией для достижения этой конечной цели, работая над практическими мерами, которые могут помочь достичь прогресса на этом пути", - заявил он.

Напомним, сегодня сестра Ким Чен Ына назвала "ложными" ожидания США в отношении КНДР.

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Соединенные Штаты АмерикиКНДР