У Вашингтоні відповіли на заяву сестри Кім Чен Ина про відносини КНДР та США

Сполучені Штати Америки знають про заяву сестри лідера Північної Кореї Кім Е Чжон про відносини Вашингтону з Пхеньяном. Вашингтон сподівається, що КНДР позитивно буде реагувати на дії американської сторони.

Про це агентству Reuters сказав неназваний американський чиновник.

"Ми будемо чекати, щоб побачити, чи послідують за цими коментарями будь-які прямі повідомлення про потенційне шляху вперед (у відносинах між США та КНДР - ред.)", - сказав він.

Посадовець зазначив, що політика Вашингтону направлена не на ворожість, а на "пошук рішень і, зрештою, на досягнення повної денуклеаризації Корейського півострову".

"США готові займатися дипломатією для досягнення цієї кінцевої мети, працюючи над практичними заходами, які можуть допомогти досягти прогресу на цьому шляху", - заявив він.