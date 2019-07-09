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В Вашингтоне из-за наводнения затопило подвалы Белого дома

Новости » Происшествия    09.07.2019 - 08:24
В Вашингтоне из-за наводнения затопило подвалы Белого дома
Фото: наводнение в Вашингтоне (twitter.com/rwdaniel65)

Кроме того, из-за наводнения закрыли здание Национального архива США

Из-за сильного наводнения в Вашингтоне (США) затопило подвалы Белого дома и остались без электричества тысячи пользователей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CBS News.

Сообщается, что дoждь пpивeл к тoму, чтo вoдитeли зacтpяли пocpeди дopoги нa cвoиx мaшинax и вынуждeны были зaлeзaть нa кpыши aвтoмoбилeй, чтoбы cпacтиcь oт пaвoдкa. A нeкoтopыe пaccaжиpы мeтpo нe cмoгли пoпacть нa cтaнцию ​​из-зa вoды, кoтopaя cтeкaлa c пoтoлкa.

 
Фото: наводнение в Вашингтоне (twitter.com/vasudevan_k)
 

Из-за сильного ливня работу в подвалах Белого дома также пришлось остановить. Кроме того, из-за наводнения закрыли здание Национального архива США.

Напомним, в результате наводнения на востоке Китая, в провинции Цзянси, 6 человек погибли, а один пропал без вести. Обильные ливни повредили 77,4 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, разрушили 118 домов и сильно повредили 97 зданий в провинции Цзянси.

РБК-Украина писало, что Кабинет министров Республики Сербия на заседании в четверг, 6 июня, принял решение объявить режим стихийного бедствия в стране из-за обильных осадков и разлива рек в центральных регионах страны.

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Новости Украины наводнениеСоединенные Штаты АмерикиВашингтон
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