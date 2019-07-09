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У Вашингтоні через повінь затопило підвали Білого дому

Новини » Надзвичайні події    09.07.2019 - 08:24
У Вашингтоні через повінь затопило підвали Білого дому
Фото: повінь у Вашингтоні (twitter.com/rwdaniel65)

Крім того, через повінь закрили будівлю Національного архіву США

Через сильну повінь у Вашингтоні (США) затопило підвали Білого дому і залишилися без електрики тисячі користувачів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CBS News.

Повідомляється, що дощ привів до того, що водії застрягли посеред дороги на своїх машинах і змушені були залазити на дахи автомобілів, щоб врятуватися від паводку. A деякі пасажири метро не змогли потрапити на станцію через воду, яка стікала c стелі.

 

Фото: повінь у Вашингтоні (twitter.com/vasudevan_k)

 

Через сильну зливи роботу в підвалах Білого дому також довелося зупинити. Крім того, через повінь закрили будівлю Національного архіву США.

Нагадаємо, в результаті повені на сході Китаю, в провінції Цзянси, 6 людей загинули, а один зник безвісти. Рясні зливи пошкодили 77,4 тис. гектарів сільськогосподарських угідь, зруйнували 118 будинків і сильно пошкодили 97 будинків в провінції Цзянси.

РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів Республіки Сербія на засіданні в четвер, 6 червня, прийняв рішення оголосити режим стихійного лиха в країні через рясні опади і розлив річок в центральних регіонах країни.

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Новини України повіньСполучені Штати АмерикиВашингтон
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