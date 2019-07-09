У Вашингтоні через повінь затопило підвали Білого дому

Крім того, через повінь закрили будівлю Національного архіву США
Через сильну повінь у Вашингтоні (США) затопило підвали Білого дому і залишилися без електрики тисячі користувачів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CBS News.
Повідомляється, що дощ привів до того, що водії застрягли посеред дороги на своїх машинах і змушені були залазити на дахи автомобілів, щоб врятуватися від паводку. A деякі пасажири метро не змогли потрапити на станцію через воду, яка стікала c стелі.
Фото: повінь у Вашингтоні (twitter.com/vasudevan_k)
thank for goodness virtual #writing #accountability meetings! @GeoLatinas you are saving the day! #iamwriting This is the 2nd video of the humid-commute this am :O @wmata @Metrorailinfo pic.twitter.com/OZbuVKmHmu— Dr. Rocío Caballero-Gill (@CaballeroGill) July 8, 2019
Через сильну зливи роботу в підвалах Білого дому також довелося зупинити. Крім того, через повінь закрили будівлю Національного архіву США.
Hundreds of drivers were stranded after a flash flood closed down roads in the Washington D. C. area. pic.twitter.com/4hL8e0LtD7— azcentral (@azcentral) July 9, 2019
Нагадаємо, в результаті повені на сході Китаю, в провінції Цзянси, 6 людей загинули, а один зник безвісти. Рясні зливи пошкодили 77,4 тис. гектарів сільськогосподарських угідь, зруйнували 118 будинків і сильно пошкодили 97 будинків в провінції Цзянси.
РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів Республіки Сербія на засіданні в четвер, 6 червня, прийняв рішення оголосити режим стихійного лиха в країні через рясні опади і розлив річок в центральних регіонах країни.