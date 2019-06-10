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В результате наводнения в Китае погибли 6 человек

Новости » Происшествия    10.06.2019 - 04:46
В результате наводнения в Китае погибли 6 человек
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Разрушены более 100 домов

В результате наводнения на востоке Китая, в провинции Цзянси, 6 человек погибли, а один пропал без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Отмечается, что шесть человек погибли, один пропал без вести в результате сильного ветра, града и дождя, что вызвали наводнение в провинции Цзянси на востоке Китая.

Как отмечается, по состоянию на 11 утра воскресенья обильные ливни, начавшиеся в четверг, повредили 77,4 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, разрушили 118 домов и сильно повредили 97 зданий в провинции Цзянси.

Ранее сообщалось, что из-за проливных дождьи в Афганистане возникли наводнения в результате которых погибли по меньшей мере 24 человека и 11 были травмированы в течение последних 48 часов.

РБК-Украина писало, что Кабинет министров Республики Сербия на заседании в четверг, 6 июня, принял решение объявить режим стихийного бедствия в стране из-за обильных осадков и разлива рек в центральных регионах страны.

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