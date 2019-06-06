В Сербии объявили режим стихийного бедствия

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Решение было принято 6 июня на заседании Кабинета министров Сербии

Кабинет министров Республики Сербия на заседании в четверг, 6 июня, принял решение объявить режим стихийного бедствия в стране из-за обильных осадков и разлива рек в центральных регионах страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Из-за обильных осадков, града и разлива рек, которые вызвали большой материальный ущерб в отдельных муниципалитетах, правительство приняло решении объявить режим стихийного бедствия", - говорится в сообщении.

Ранее жертвой наводнения стал один человек в окрестностях города Трстеник в Центральной Сербии. 60-летний житель села Селиште поехал на тракторе осматривать ущерб от воды на полях и его унесло потоком воды вместе с автотранспортом.

Специалисты отмечают, что вода в центральных регионах страны медленно отступает, однако из-за сильных дождей ситуация продолжает оставаться сложной. Подтоплено более 600 объектов, потоки воды уничтожили 16 мостов, движение заблокировано по 20 направлениям, уничтожены посевы на полях. К оказанию помощи пострадавшим подключились части ВС Сербии.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Сербии Александр Вучич привел сербскую армию в полную боеготовность после того, как полиция Косово провела аресты сербов, проживающих на севере края.

Ранее президенты Сербии и Косово договорились возобновить переговоры в начале июля.